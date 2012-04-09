Церковь призвала объявить бойкот наклейкам на яйцах в Крыму

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата советует православным воздержаться от наклеек со святыми образами для украшения пасхальных яиц, а выбрать традиционную технику окрашивания яиц вручную.

«После Пасхальных торжеств эти иконы попадают вместе со скорлупой в мусорные баки, а таким образом недопустимо попирается образ Божий, - отметил секретарь епархии, протоирей Александр Якушечкин. - Намного лучше разукрасить яйца вручную, как это делали наши предки. Писанки, крашанки, созданные своими руками, - еще один способ проникнуться всей семьей духом Торжества!»

По материалам 0652.ua

