Меджлис просит у Януковича церковь для Киевского патриархата

Глава меджлиса Мустафа Джемилев просит президента Виктора Януковича содействовать строительству в Симферополе кафедрального собора Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Лидер крымских татар, депутат Верховной рады Украины инициировал обращение к главе государства парламентского комитета по вопросам межнациональных отношений, сообщила пресс-служба меджлиса.

Симферопольский городской совет в начале года отказался дать землю под строительство собора «Храм Христа Спасителя» по улице Киевской недалеко от украинской гимназии.

«Этот храм, по планам, должен был стать духовным центром украинской общественности в Крыму, - говорится в письме. - Были потрачены значительные средства, пожертвованные гражданами со всей Украины на изготовление технично-проектной документации, проекта собора».

Комитет Рады просит Януковича поручить его постоянному представителю в Крыму создать Совет церквей, который исполнял бы функции консультативного органа для избежания межконфессиональных противостояний в регионе.

«Инициирование Мустафой Джемилевым обращения в адрес главы государства является для нас огромной моральной поддержкой. Наша церковь также обращались к президенту Януковичу. Надеюсь, что в скором времени эта проблема будет благополучно решена», - сказал архиепископ Крымский и Симферопольский Климент.