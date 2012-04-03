Флот России откорректирует позицию украинского МИДа по кризису в Сирии?

Кровавые столкновения между правительственными войсками и повстанцами-оппозиционерами продолжаются в Сирии уже более полугода. Если США, Евросоюз и Лига арабских государств открыто поддерживают требования сирийской оппозиции, а Россия столь же открыто встала на сторону нынешнего президента Сирии Башара Асада, то МИД Украины на протяжении последних месяцев "оттачивает" четкость формулировок в своих заявлениях по поводу кризиса в этой ближневосточной стране.

С одной стороны Украина вроде бы выражает озабоченность в связи с карательными акциями сирийской армии против оппозиции, а с другой воздерживается от прямого осуждения политики режима Башара Асада. Одним словом, украинская дипломатия демонстрирует свою знаменитую многовекторность во всей красе. Но вот незадача, все наши попытки «пройти между каплями дождя» в сирийском вопросе были сведены на нет одним на первый взгляд малозначительным событием. Как сообщило 2 апреля агентство РИА "Новости", сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" в минувшие выходные покинул Севастополь и взял курс на проливы Босфор и Дарданеллы, а проще говоря поплыл он к берегам Сирии оказать моральную поддержку "другу" России Башару Асаду.

Эксперты склонны считать это событие ответом Москвы на прошедшую 1 апреля в Стамбуле международную конференцию "Группы друзей Сирии", участники которой признали оппозиционный "Сирийский национальный совет" как легитимное представительство сирийского народа. Основными действующими лицами стамбульской конференции были высокопоставленные представители США, Турции, Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Германии, что придает этому мероприятию огромный вес на международной арене. Российские дипломаты уже выразили крайнее неудовольствие позицией "друзей Сирии" и, как уже было сказано выше, оперативно отреагировали.

Российские СМИ уже сообщили со ссылкой на источник в штабе ЧФ РФ, что «Сметливый» зайдет в сирийский порт Тартус, чтобы пополнить запасы воды и продовольствия. Напомним, что в январе 2012 года группа военных кораблей Северного флота РФ уже заходила в порт Тартус. Тогда официальные сирийские СМИ назвали это событие актом солидарности Москвы с Дамаском. Понятно, что визит "Сметливого" станет еще одним подтверждением такой солидарности.

Тем временем Украина, на территории которой базируется российский сторожевик, продолжает выступать против внешнего вмешательства в дела Сирии и призывает участников конфликта к мирному диалогу под эгидой Лиги арабских стран и ООН. Но вот вопрос - насколько убедительным наш нейтралитет будет выглядеть в глазах сирийских повстанцев, у которых вряд ли найдется время вникать в нюансы новейшей истории Украины и ее взаимоотношений с Россией по вопросам базирования ЧФ РФ в Крыму. Для них все сведется к простому выводу - помощь их смертельному врагу пришла из Севастополя. Как видим, россияне этого факта даже не пытаются скрывать, абсолютно не зацикливаясь на таких мелочах, как возможность террористической атаки на свои военные базы со стороны исламистских радикалов. Последних среди сирийской оппозиции, к сожалению, более чем достаточно. Ну что же, Россия - серьезный геополитический игрок, а кто не рискует, тот, как известно, не выигрывает.

Но что делать нам в этой ситуации, ведь мы отказываться от своей территориальной целостности вроде бы не планировали, а значит Севастополь, по-прежнему, - неотъемлемая часть Украины со всеми вытекающими из этого последствиями. Да в общем то до 2042 года делать нам особенно ничего и не придется - какова бы ни была позиция Киева по тому или иному внешнеполитическому вопросу, она может быть с легкостью откорректирована одним-единственным кораблем Черноморского флота России. Так уже было в ходе российско-грузинского конфликта, тогда, правда, украинское руководство нашло в себе силы хотя бы выразить протест против использования кораблей, базирующихся в Севастополе, против дружественного Украине государства. Сегодня и на эту малость рассчитывать вряд ли приходится.

Для тех же, кто поспешит обвинить автора в "разжигании" и безосновательном паникерстве, ссылка на сообщение одесской прокуратуры от 30 марта: сотрудники управления СБУ в Одесской области раскрыли и пресекли деятельность экстремистской организации "Прямой путь", которая была направлена на разжигание религиозной вражды.

В отношении двух членов "Прямого пути" - египтянина и сирийца, причастных к распространению брошюры "Нарушение единобожия", в которой пропагандируется идеология фундаменталистского движения мусульман-ваххабитов, возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.1 (умышленные действия по разжиганию религиозной вражды) УК Украины.

По словам заместителя прокурора Одессы Сергея Нейкова, при обыске задержанных членов этой экстремистской организации, действовавшей в доме по улице Водопроводной областного центра, найдены брошюра "Нарушение единобожия", другие издания ваххабистского толка с призывами к началу религиозной войны против еретиков, учебные пособия для диверсантов, а также четыре тротиловые шашки, два электродетонатора к ним и учебная граната РГД-5.

Петр Черных, УНИАН