Школу и детсад построят в микрорайоне моряков-черноморцев

В Севастополе в микрорайоне «Бухта казачья» по договоренности с Черноморским флотом Российской Федерации в ближайшее время начнется строительство школы и детского сада, сообщила на брифинге заместитель председателя горгосадминистрации - начальник управления образования и науки Ирина ЗАЕЦ.

«Детсад будет на 240 детей, школа - на 360 учеников», - сказала она.

По мнению ЗАЕЦ, строительство школы и детсада в микрорайоне будет «большим подспорьем» для детей и их родителей: «Наконец-то жители "Бухты Казачья" не будут везти в автобусах своих сонных детей».

В микрорайоне Севастополя, где наиболее компактно проживают семьи военнослужащих российского флота, по договоренности между властями города и командованием ЧФ РФ на средства Министерства обороны России ведется строительство 1260 квартир для военнослужащих флота и членов их семей.