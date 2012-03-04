Путин уверенно побеждает - exit-poll

Премьер-министр России Владимир Путин набирает на выборах президента РФ почти 60% и побеждает в первом туре, свидетельствуют данные опроса на выходе с избирательных участков (exit-poll), проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) и ВЦИОМ.

Так по информации ФОМ за ПУТИНА отдали - 59,3% голосов избирателей.

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ получил 18,2% голосов, миллиардер Михаил ПРОХОРОВ - 9,6%, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - 7,4%, лидер «Справедливой России» Сергей МИРОНОВ - 4,3%.

В тоже время по данным exit-poll ВЦИОМ, ПУТИН получил 58,3%. ЗЮГАНОВ - 17,7%, ПРОХОРОВ - 9,2%, ЖИРИНОВСКИЙ 8,5%, МИРОНОВ - с 4,8% голосов.

Опрос ФОМ проводился на выходе с 800 избирательных участков в 588 населенных пунктах в 81 субъекте Федерации. Было опрошено 80 тысяч респондентов.

Exit-poll ВЦИОМ проведен 4 марта 2012 года. Опрос проходил на тысяче избирательных участков в 63 регионах России. Всего опрошены свыше 159 тыс. человек.