Букмекеры прикрывались баром

В Севастополе сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью пресекли деятельность незаконной букмекерской конторы - игорное заведение работало в центре города с осени прошлого года под видом спорт-бара, сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

"Туда мог прийти любой желающий посмотреть спортивные матчи, поболеть за любимую команду и выпить бокал пива или чашку чая. Постоянным клиентам предлагалось сделать ставки. Деньги принимались наличными, после чего кассир выдавал чек, по которому в случае выигрыша ставки, игрок мог получить причитающуюся сумму. Количество клиентов было прямо пропорционально количеству спортивных мероприятий", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники милиции изъяли в конторе компьютеры, телевизоры, на которые транслировались суммы ставок и выигрыши, около 20 тысяч гривен. Правоохранители устанавливают владельцев букмекерской конторы.

УМВД возбудило уголовное дело по статье "занятие игорным бизнесом", санкция которой - штраф от 10 до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оборудования.