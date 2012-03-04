Крым активно выбирает лидера РФ

Активность на выборах Президента России составила 45% на Черноморском флоте РФ на 10 часов утра, сообщил командующий ЧФ контр-адмирал Александр ФЕДОТЕНКОВ журналистам в Севастополе.

«Активность очень высокая. В настоящий момент проголосовали порядка 45%», - сказал он после голосования.

По словам ФЕДОТЕНКОВА, в список для голосования внесено около 12 тыс. избирателей.

Отвечая на вопрос, за кого он проголосовал, командующий отметил: «У военнослужащих двойной выбор. Как и все, мы избираем Президента России, а военнослужащие еще и своего Верховного главнокомандующего. Поэтому, естественно, я проголосовал за человека, который способен в критические ситуации возглавить страну, возглавить Вооруженные силы, обладающего опытом, государственным мышлением, способного брать ответственность на себя».

В соответствии с решением генерального консула РФ в Симферополе, всего на российском ЧФ РФ создано 12 избирательных участков, 9 из которых находятся в Севастополе, а также по одному - в Феодосии, поселках Кача и Гвардейское.

На четырех участках, кроме военнослужащих, членов их семей и служащих флота, имеющих российское гражданство, могут также проголосовать граждане РФ, которые в день голосования оказались на территории Украины.