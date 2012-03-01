Дело и.о. главы Фонда имущества Ялты ушло в суд

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело исполняющего обязанности председателя Фонда коммунального имущества Ялтинского городского совета, депутата этого органа местного самоуправления, который обвиняется в получении 15 тысяч долларов взятки за выдачу разрешения на реконструкцию здания, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

Дмитрий БЕЛЯЕВ был задержан в начале января прямо в здании мэрии. Депутат требовал за позитивное решение вопроса 30 тысяч долларов и успел получить половину денег.

Дело на и.о. главу Фонда имущества Ялты завели по части 2 статьи 15 Уголовного кодекса (покушение на совершение преступления, которое не было закончено по причине, не зависящей от воли подозреваемого) и части 4 статьи 368 (получение взятки в крупном размере или лицом, занимающим ответственное положение).