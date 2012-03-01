Рыбинспектор-фальсификатор попал под статью
16:58, 01 марта 2012Крым
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Сам выносил решения по делам
Прокуратура Нижнегорского района возбудила уголовное дело в отношении рыбинспектора, фальсифицировавшего административные материалы и выносившего постановления по делам, которые должны рассматриваться судами, сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Нарушения обнаружили во время прокурорской проверки.
Действия охранника правил рыболовства квалифицированы как "превышение служебных полномочий" и "должностная подделка" - статьи 365 и 366 Уголовного кодекса.
Проводится следствие.
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