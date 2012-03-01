Крымчанам предлагают сдать оружие

Месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стартовал в четверг в Крыму, сообщила пресс-служба крымской милиции.

"Обязательной сдаче в милицию подлежат оружие и боеприпасы, находящиеся в незаконном пользовании. К ним относится и найденное на местах боев Великой Отечественной оружие военных образцов, и то, которое осталось внукам или детям от родственников, так как после смерти владельца его хранение незаконно", - говорится в пресс-релизе.

Люди, добровольно сдавшие оружие, могут зарегистрировать его на свое имя, но при условии, что у ружья или пистолета нет криминального прошлого и они не являются крадеными.

Все, кто добровольно сдал в милицию незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.