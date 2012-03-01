Кабмин разрешил кетамин частным ветеринарам

Правительство Украины разрешило частным ветеринарным клиникам использовать кетамин до законодательного урегулирования вопроса использования этого препарата, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК журналистам в среду.

"Правительство разрешило использовать кетамин до принятия закона", - сказал ПРИСЯЖНЮК.

Кабинет министров Украины 5 января 2011 года включил кетамин в перечень психотропных веществ, обращение которых ограничивается.

Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины 24 января обратилась с письмом к президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.

Кабмин в марте принял решение об отсрочке ограничения на использование кетамина для ветеринарной медицины. Так, для физических лиц-предпринимателей, занимающихся ветмедициной, ограничение было отсрочено на шесть месяцев, а для юрлиц - на три.

Законопроект № 9021 "О внесении изменений в закон Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" предлагал разрешить физлицам - предпринимателям, которые уже имеют лицензию на осуществление медицинской или ветеринарной практики, также получить лицензию на хранение, перевозку, приобретение, использование, уничтожение наркотических средств и психотропных веществ, включенных в таблицы перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

ЯНУКОВИЧ ветировал проект.