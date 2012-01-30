Украинские моряки учатся у американцев бороться с пиратами

Группа офицеров командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, Центра морских операций, курсантов Академии ВМС имени Нахимова с 30 по 31 января на переходе морем из порта Севастополя в порт Одессы проходят стажировку на борту корабля ВМС США Vella Gulf.

Главной целью мероприятия является изучение опыта участия американских коллег в антитеррористических операциях и операциях по борьбе с пиратством на море, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Для офицеров украинского флота организовано занятие по боевой организации корабля в условиях одиночного плавания, а также во время выполнения задач миротворческих, антитеррористических операций и операций по борьбе с пиратством на море.

Кроме того, они изучают вопросы использования оборудования борьбы за живучесть, повседневной и боевой организации корабля, функциональных обязанностей и задач определенного состава экипажа корабля. Полученные на борту корабля знания офицерами будут использованы, в частности, при планировании украинско-американских учений серии «Си Бриз».

Курсанты академии имени Нахимова во время стажировки на борту корабля на практике изучают особенности исполнения служебных обязанностей командирами малых подразделений - батарей и групп. Кроме того, они знакомятся с организацией походных вахт, системой борьбы за живучесть.

С 26 по 30 января в порту Севастополя с неофициальным визитом находился корабль ВМС США Vella Gulf. С 30 января до 2 февраля корабль осуществит неофициальный визит в порт Одессы.