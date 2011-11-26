16 человек заболели гепатитом в интернате в Крыму

16 человек, из которых 14 детей в возрасте до 15 лет, заболели вирусным гепатитом А в специализированной общеобразовательной школе-интернате I-II ступеней в Бахчисарае, сообщила пресс-служба Минздрава Крыма.

«На стационарном лечении в инфекционном отделении Бахчисарайской райбольницы находится 15 человек с легким течением заболевания. Один ребенок выписан из стационара», - говорится в пресс-релизе.

Первый случай заболевания зарегистрирован 4 ноября.

Вирусный гепатит А - острое инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом. Инфекция передается через желудочно-кишечный тракт.