Суд отменил выделение 113 га под гольф-клуб в Крыму

Окружной административный суд Крыма отменил решение предыдущего состава Совета министров автономии о выделении компании «Антал-Крым» почти 113 гектаров земли на южном берегу в аренду на 49 лет под строительство гольф-клуба, сообщила в среду пресс-служба республиканской прокуратуры.

«Суд подтвердил доводы надзорного ведомства о нарушении требований законодательства при принятии решения о выделении участка. В частности, крымское правительство не имело полномочий по распоряжению землями лесного фонда площадью почти 35 гектаров», - говорится в пресс-релизе.

Крымское правительство в мае 2007 года выделило обществу с ограниченной ответственностью 112,75 га в районе Гурзуфа. Помимо поля для гольфа, компания планировала построить СПА-комплекс, рестораны, вертолетную площадку.

«Антал-Крым» учредила фирма «Антал-Сервис», одним из основателей которой был депутат Верховной рады Украины из фракции Партии регионов Антон ПРИГОДСКИЙ.

«Антал-Крым» в октябре 2007-го сменил название на «Эмпорий».