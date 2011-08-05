Презервативы не подорожают - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что цены на презервативы и памперсы не должны повышаться.

"Отвечаю на один из самых часто задаваемых и обсуждаемых сегодня вопросов. Презервативы не должны дорожать! Однозначно мы освободим от налогообложения благотворительные фонды и организации, которые поставляют в нашу страну средства защиты от СПИДа. Цены на памперсы также не должны повышаться. Безусловно, я понимаю степень важности здоровья и комфорта украинцев, в том числе и самых маленьких", - написал он в Facebook.

Кабинет министров Украины своим постановлением исключил презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС.

Фонд "АНТИСПИД" обеспокоен этим решением правительства, поскольку оно может привести к подорожанию презервативов. Украина сегодня - первая в Европе по темпам распространения ВИЧ. По оценкам международных экспертов, в стране с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения в возрасте 15-49 лет).

Кроме того, от нововведений могут пострадать и семьи с маленькими детьми - из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, соски, весы для взвешивания младенцев.