2 погибших, 5 раненых в лобовом столкновении машин в Крыму

Два человека погибли, еще пять, в том числе двое шестилетних детей, получили травмы в результате лобового столкновения двух автомобилей в Крыму, сообщила в среду пресс-служба крымского управления МЧС.

«Шевроле», в котором ехали киевляне, врезался в «Опель» с жителями Житомирской области днем 2 августа в Первомайском районе полуострова.

«Водитель "Шевроле Авео", двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Опель Астра"», - говорится в пресс-релизе ГАИ.

В аварии погибли 41-летний мужчина-водитель «Опеля» и 50-летняя женщина-пассажирка «Шевроле».

Травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров «Опеля» (женщина, девочка и мальчик), пассажир и водитель «Шевроле».