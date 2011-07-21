Дети из 55 стран собрались в "Артеке" менять мир к лучшему

Юбилейный X международный фестиваль «Изменим мир к лучшему!» открылся в среду, 20 июля, в «Артеке» в Крыму, собрав более 700 детей из 55 стран мира, сообщила пресс-служба детского центра.

Основная идея форума - содействие формированию принципов толерантности, равенства прав и плюрализма мнений у детей разных национальностей и вероисповеданий.

«Артековцев ждут десять фестивальных дней: участие в дискуссионных клубах, круглых столах, творческих встречах, мастер-классах, тренингах. Дети познакомятся с культурой разных народов», - говорится в пресс-релизе.

Также запланирована культурная программа «Планета талантов» (таланты покажут юные танцоры и певцы, музыканты и мастера оригинального жанра).

Кульминационным событием фестиваля станет День мира - 30 июля пройдет заседание Генеральной ассамблеи международной организации «Всемирной детской лиги наций» (основана два года назад).

«В работе лиги примут участие лидеры детских общественных организаций, юные парламентарии и журналисты. Они обсудят вопросы реализации прав и возможностей детей в различных странах мира, проблемы экологической безопасности планеты, толерантности как основы для изменения мира к лучшему», - сообщила пресс-служба «Артека».

Юные миротворцы подпишут обращение к Организации объединенных наций и руководителям стран-участниц форума.

Фото пресс-службы «Артека»