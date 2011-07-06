Синоптики пророчат проблемы с картошкой

Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая картофеля из-за засухи в начале мая, сообщила журналистам начальник отдела агрометеорологии Украинского метеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, во второй половине мая, когда начинается клубнеобразование, в Украине отмечались очень высокие температуры на глубине образования картофеля. Из-за этого наблюдались такие явления, как формирование большого количества очень мелких картофелин, или оно вообще прекращалось. «Сейчас ситуация улучшится, но хорошего урожая ожидать не следует, потому что действие это необратимо», - сообщила эксперт, не уточнив объема ожидаемого урожая этой культуры.

Относительно затяжных дождей, которые отмечались в Украине в последнюю декаду, по словам АДАМЕНКО, погода, которую спровоцировал циклон, характеризовалась активной грозовой деятельностью, большим количеством града, и нанесла убытки не только сельскому хозяйству страны в целом, но и отдельным хозяйствам. «Много было повреждений, уничтожены отдельные поля плодовых и овощных культур», - отметила она, добавив, что условия для развития овощей, в том числе огурцов, помидор, сложились неблагоприятные, поскольку было минимум солнечного света, слабый или вообще не было лета пчел и опыления, «но через неделю все поправится».