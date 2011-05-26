Генконсульство России в Симферополе "заминировали" плюшевой игрушкой

Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в Симферополе вызвали взрывотехников из-за обнаруженного на газоне пакета с плюшевой игрушкой, который показался дипломатам подозрительным, взрывчатка в кульке не обнаружена, сообщила пресс-служба главного управления МВД в Крыму.

В четверг утром в дежурную часть милиции обратились работники генконсульства, которые нашли возле своего полиэтиленовый пакет розового цвета с прикрепленной к нему игрушкой.

Специалисты МЧС и взрывотехники МВД отправились проверить полученную информацию. "Взрывоопасных предметов в пакете выявлено не было", - сообщила пресс-служба крымской милиции.