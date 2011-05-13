Крым и Шотландия договариваются о сотрудничестве в сфере туризма

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ и министр Великобритании по делам Европы Дэвид ЛИДИНГТОН договорились развивать сотрудничество в сфере туризма между крымской автономией и Шотландией, которая пользуется наибольшей автономией из всех стран, составляющих Соединенное королевство, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Такие договоренности достигнуты в Лондоне.

«Британское правительство считает, что отношения между Украиной и ЕС нужно интенсивно развивать, и в рамках этого мы придаем большое значение развитию отношений с Крымом. Мы готовы поощрять контакты Крыма с Шотландией. Я лично с удовольствием буду содействовать этим связям», – сказал ЛИДИНГТОН.

ДЖАРТЫ, со своей стороны, отметил, что обмен опытом в развитии рекреационной сферы будет полезен обоим регионам.

Глава Совмина заявил, что после того, как президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ фактически определил Крым как территорию приоритетного развития, автономия стала одним из наиболее привлекательных для инвестиций регионов в стране.

ДЖАРТЫ также заявил, что в Крыму зарубежным инвесторам будут обеспечены комфортные условия для работы.