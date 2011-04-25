Газ убил россиянку в Ялте

Жительница Москвы погибла отравившись природным газом в Ялте, еще двое россиян, мужчина и женщина из Ульяновска, госпитализированы в больницу, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Сообщение о несчастном случае в доме по улице Кривошты поступило 24 апреля.

"Женщина, 1966 года рождения, погибла. Причина смерти устанавливается", - говорится в пресс-релизе.

Угрозы для жизни поступивших в медучреждение с диагнозом "отравление природным газом" 39-летнего мужчины и 52-летней женщины нет. В середине недели их выпишут из больницы.