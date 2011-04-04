Милиционер - борец с наркотиками носил зелье в СИЗО
19:53, 04 апреля 2011Крым
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Заработал на 3 статьи Уголовного кодекса
Прокуратура Железнодорожного района Симферополя возбудила уголовное дело против сотрудника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков крымской милиции, пытавшегося пронести наркотики в Симферопольский следственный изолятор, сообщила в понедельник пресс-служба крымского надзорного ведомства.
«Действия милиционера квалифицированы по ч.1 ст.365, ч.2 ст.311, ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины как превышение служебных полномочий, незаконное хранение с целью сбыта наркотиков и прекурсоров», - говорится в пресс-релизе.
Сотрудник УБНОНа арестован. Ведется следствие.
МВД проводит также служебное расследование.
Другие подробности дела не сообщаются.
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