Парламент Крыма сменил в своей вывеске слово "Рада" на "Совет"

Крымский парламент сменил в русскоязычной версии вывески на своем здании слово «Рада» на «Совет», сообщила пресс-служба партии «Русское единство», не уточнив дату таких изменений.

«Смена вывески на русском языке на здании крымского парламента, где слово «Рада» заменено словом «Совет», появление названия «Верховный Совет Автономной Республики Крым» на официальном сайте парламента, появление депутатских значков со словом «Верховный Совет» - это шаги, которые можно приветствовать», - говорится в пресс-релизе политсилы.

Лидер крымской организации «Русского единства» Андрей КОЗЕНКО выразил надежду, что в этом году название «Верховный Совет» появится и в нормативно-правовых актах на русском языке, принимаемых крымским парламентом.

По его мнению, с восстановления имени парламента Крыма «должно начаться восстановление крымской автономии».

«Надеюсь, новый состав Верховного Совета Крыма продолжит начинания по укреплению крымской Конституции, автономии будет предоставлено право законодательной инициативы, появится возможность расширить полномочия и решить вопрос об одноканальном бюджете, а также, в дополнение Конституции Крыма, - возможность подписания Договора о разграничении полномочий между Киевом и Крымом, центром и автономией», - сказал КОЗЕНКО.

Вывеска перед входом в крымский парламент установлена на трех языках: крымскотатарском, украинском и русском.

Представитель парламента автономии подтвердил УНИАН смену русскоязычной вывески, отметив, что она производилась «в начале года» по решению ВС Крыма.

Напомним, высший представительный орган Крыма в феврале 2010 года заявил, что хочет официально именовать себя на русском языке не «Верховной Радой», а «Верховным Советом». Депутаты обратились к украинскому парламенту с просьбой внести изменения в статью 136 Конституции страны, сменив название парламента автономии.

«До принятия Конституции Украины 1996 года высшим представительным органом автономии являлся Верховный Cовет Крыма. Именование использовалось на русском языке в нормотворческой деятельности институтов власти различных уровней и во всех сферах общественной жизни, - говорилось тогда в пояснительной записке. - Согласно официальному переводу на русский язык Конституции в разделе X было зафиксировано наименование представительного органа автономии как "Верховная Рада Автономной республики Крым", хотя отдельный законодательный акт Украины о переименовании Верховного Cовета Крыма на Верховную Раду Крыма не принимался».