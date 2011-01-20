Процедура банкротства 2 российских предприятий начата в Севастополе

В Севастополе начата процедура банкротства Строительного управления Черноморского флота России и ОАО «Лазаревское адмиралтейство», также имеющее российскую юрисдикцию, которые задолжали Пенсионному фонду Украины в городе Севастополе более 12 млн грн., заявил руководитель управления ПФУ в Севастополе Юрий КУЛЬКОВ.

«На протяжении 2-х последних лет было предпринято много усилий, чтобы не доводить эти предприятия до банкротства. Сегодня там работают люди: одни зависят от зарплаты, другие – пенсионеры – рассчитывают на перерасчет пенсий. Но такие перерасчеты можно произвести только в том случае, если будут в полном объеме уплачены страховые взносы в пенсионный фонд. В конце концов, было принято решение начать процедуру банкротства этих предприятий», – сказал КУЛЬКОВ в эфире севастопольской региональной государственной телерадиокомпании.

Он напомнил, что СУ ЧФ задолжало фонду 12 млн грн – половину «пенсионной» задолженности по городу среди предприятий и организаций.

«Это существенные деньги для Пенсионного фонда – половина всей задолженности перед фондом, которую имеют предприятия Севастополя. Поэтому в результате процедуры банкротства, конечно, мы рассчитываем получить средства и от Строительного управления ЧФ РФ, и от ОАО «Лазаревское адмиралтейство», – заявил руководитель ПФУ в Севастополе.

«Это нужно не только для пополнения бюджета Пенсионного фонда, но и – самое главное, – для того, чтобы те пенсионеры и наемные работники, которые работали на этих предприятиях, смогли эти периоды учесть в пенсионный стаж, учесть в страховой стаж. И тогда они могут рассчитывать на перерасчет пенсий», – добавил КУЛЬКОВ.

Он подчеркнул, что и Строительное управление ЧФ РФ, и ОАО «Лазаревское адмиралтейство» в 2010 году «значительно увеличили свои долги», в результате чего в декабре прошлого года Хозяйственным судом Севастополя было принято решение о начале процедуры санации объявленного банкротом флотского предприятия.