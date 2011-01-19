"Лающий" олень родился в симферопольском зоопарке (видео)

Редкое пополнение в симферопольском зоопарке - у пары китайских карликовых оленей мунтжаков родился младенец.

Ветеринары внимательно следят за его развитием, поскольку рождение мунтжака в неволе - первое в истории современной Украины, сообщает ”Канал 24”.

“В Украине на сегодняшний день, по официальным данным, в зоопарках всего 4 мунтжаков. Пара у нас - самец, самка, и две самки в одесском зоопарке. Малыш на сегодняшний день единственный такой в Украине”, - сказал директор симферопольского зоопарка Алексей КАМЕНЦЕВ.

Олененок уже твердо стоит на ногах, питается не только молоком матери, но и приучается к овощам.

О беременности самки никто не догадывался. Когда малыш появился на свет, сначала решили, что это котенок попал в вольер, поскольку вес новорожденного лишь немногим больше 200 граммов.

Мунтжаков еще называют “лающими” оленем, поскольку их крик похож на собачий вой. Эти животные обычно живут по одному, редко объединяются в пары - поэтому семью симферопольских оленей можно считать уникальной.

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