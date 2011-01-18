Джарты сделал последнее китайское предупреждение крымским татарам

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ обратился с открытым письмом к лидеру крымскотатарского меджлиса Мустафе ДЖЕМИЛЕВУ, в котором просит его убедить крымских татар, самовольно занявших землю, добровольно освободить участки, поскольку самозахваты мешают социально-экономическому развитию региона и являются дестабилизирующим фактором межнационального согласия.

«Власть отказывается закрывать глаза на игнорирование и пренебрежение Конституцией и законами Украины со стороны отдельных представителей крымских татар. Закон только тогда закон, когда он является одним для всех», - говорится в письме, которое цитирует главное управление информационной политики Совмина Крыма.

По мнению ДЖАРТЫ, у ДЖЕМИЛЕВА есть «необходимое влияние» для убеждения своих соотечественников, нарушивших закон, добровольно освободить землю.

Премьер Крыма также обращается ко всем проживающим в республике крымским татарам с просьбой поддержать «усилия власти автономии по наведению порядка в земельной сфере».

«Правительство Крыма готово оказать всю необходимую помощь в законном получении и оформлении земельных участков всем, кто в этом нуждается. Все проблемные ситуации будут рассмотрены в индивидуальном порядке», - обещает ДЖАРТЫ.

«Убежден, что проблема самозахватов будет решена в самое ближайшее время. И правительство Крыма рассчитывает в этом на Вашу помощь и поддержку. В случае отсутствия реакции на мое предложение об освобождении самовольно захваченных участков, мною будет направлено соответствующее обращение в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием принятия незамедлительных мер к нарушителям», - обращается ДЖАРТЫ к ДЖЕМИЛЕВУ.

Отметим, что глава Совмина Крыма сообщил о подготовке письма к ДЖЕМИЛЕВУ с требованием очистить Крым от крымскотатарских самозахватов на прошлой неделе в эфире одного из телеканалов. После чего ДЖЕМИЛЕВ в интервью ряду СМИ с сарказмом посоветовал ДЖАРТЫ обращается с таким предложением в обновленный совет представителей крымских татар при президенте Украины, в котором большинство составляют татары из оппозиционных меджлису организаций.