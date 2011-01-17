От рыбколхоза в суде требуют заплатить 1,3 млн гривен налогов

Прокуратура Керчи предъявила иск в суд о взыскании с рыболовецкого колхоза 1,3 млн. грн. подоходного налога, задолженность по выплате которого образовалась на предприятии за последние три года, сообщила в понедельник пресс-служба крымского надзорного ведомства.

«Прокуратура добивается взыскания с керченского предприятия налогового долга», - говорится в пресс-релизе.

Задолженность была выявлена в ходе проведенной в конце 2010 года проверки.

Ведется следствие.

Напомним, надзорное ведомство Керчи в октябре прошлого года возбудило уголовное дело по факту невыплаты 2,5 млн. грн. зарплаты работникам рыбколхоза в 2010 году.