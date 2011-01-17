Крым порекламирует земельные торги на билбордах

Власти Крыма намерены рекламировать земельные участки, выставляемые на продажу через аукционы, с помощью билбордов, сообщил председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам Александр ЧАБАНОВ в понедельник на пресс-конференции в Симферополе.

«Мы планируем рекламную кампанию в виде билбордов», - сказал он.

В частности, крымские власти рассчитывают на появление такой рекламы в Киеве, в районе аэропорта «Борисполь».

Глава Рескомзема также сообщил, что информация о торгах будет размещена в Интернете.

ЧАБАНОВ напомнил, что первый земельный аукцион в Крыму пройдет 17 февраля, на торги выставлены два лота: участки в районе южнобережного поселка Гурзуф площадью 0,75 га и 2,43 га. Их стартовая цена - 207 тысяч гривен и 670 тысяч гривен соответственно. Землей интересуются пять компаний.

Торги проводит крымский филиал госпредприятия «Центр государственного земельного кадастра».

«Мы определили, что четыре процента от продажи земли будет получать организатор аукциона, из них львиная доля, думаю, процентов восемьдесят, будет отдана на рекламу», - сказал руководитель Рескомзема.

Совет министров Крыма в конце декабря 2010 года утвердил для продажи на аукционах 15 участков общей площадью 136 га, стартовая цена всех лотов составляет 43,5 млн. грн.