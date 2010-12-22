Севастополь выделил землю под современный футбольный стадион

Депутаты севастопольского горсовета на пленарном заседании внеочередной сессии приняли решение об отводе сроком на 25 лет земельного участка под строительство современного футбольного стадиона на месте ныне существующего стадиона «Севастопольского морского завода».

Землеотвод выделен ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Севморзавод», который, как планируется, привлечет для строительства инвестора в лице группы компаний «Смарт холдинг», главного спонсора футбольного клуба «Севастополь».

Председатель севастопольской городской госадминистрации, депутат горсовета Валерий САРАТОВ, отвечая после сессии на вопрос журналистов «Не уйдет ли потом земля общины инвестору?», пояснил: «Это предприятие (ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Севморзавод», ранее выкупленное городом) на 100% находится в коммунальной собственности, это наше, общины Севастополя, предприятие. По всем договорам, которые прописаны, оно остается в коммунальной собственности, независимо от тех вложений, которые будут сделаны по стадиону».

«Футбол сегодня - дело сугубо затратное, поэтому, естественно, будем передавать в аренду (очевидно, имеется в виду передавать в аренду новопостроенный стадион местному футбольному клубу) за символические деньги... Нам было очень важно сейчас решить эту проблему в связи с тем, что в марте следующего года начнется второй круг Чемпионата Украины по футболу, наша команда находится на предпоследнем месте. Очень хотелось бы остаться в Высшей лиге, и первое, что для этого нужно сделать, это нужно иметь свой стадион», - добавил губернатор.

САРАТОВ, анонсируя в этот понедельник на итоговой за 2010 год пресс-конференции предстоящую внеочередную сессию горсовета, отмечал, что стадион на 6 тысяч мест планируется построить уже к марту 2011 года. По его утверждению, проектная документация и деньги на строительство есть.

ФК «Севастополь» свои «домашние» матчи играет в настоящее время в Симферополе.