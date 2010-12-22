Грузовик перевернулся на горной трассе в Крыму - погиб шофер (фото)

Грузовой автомобиль «Рено» сбил две опоры троллейбусной контактной сети на ялтинской трассе в Крыму и, съехав в кювет, опрокинулся на левый бок - погиб водитель, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«На затяжном спуске, двигаясь со стороны Ангарского перевала в сторону Алушты, по предварительным данным, водитель перегрел тормозные колодки», - говорится в пресс-релизе.

За несколько минут до аварии 31-летнего херсонского шофера остановил на спецпосту «Ангарский перевал» наряд дорожно-постовой службы - сотрудники ГАИ рассказали ему об особенностях движения по горной трассе и необходимости спускаться с дороги на пониженной передаче.

Фото пресс-службы крымского управления ГАИ