Грузовик перевернулся на горной трассе в Крыму - погиб шофер (фото)
17:50, 22 декабря 2010Крым
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Водитель перегрел тормозные колодки
Грузовой автомобиль «Рено» сбил две опоры троллейбусной контактной сети на ялтинской трассе в Крыму и, съехав в кювет, опрокинулся на левый бок - погиб водитель, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.
«На затяжном спуске, двигаясь со стороны Ангарского перевала в сторону Алушты, по предварительным данным, водитель перегрел тормозные колодки», - говорится в пресс-релизе.
За несколько минут до аварии 31-летнего херсонского шофера остановил на спецпосту «Ангарский перевал» наряд дорожно-постовой службы - сотрудники ГАИ рассказали ему об особенностях движения по горной трассе и необходимости спускаться с дороги на пониженной передаче.
Фото пресс-службы крымского управления ГАИ
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