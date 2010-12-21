Грач обжаловал изгнание из партии

Депутат Верховной Рады Украины Леонид ГРАЧ просит центральную контрольную комиссию Коммунистической партии пересмотреть решение президиума партии о его исключении из рядов политсилы.

"Исключение меня из партии считаю необоснованным, противоречащим уставу КПУ, принятым в угоду Партии регионов, вознамерившейся разгромить республиканскую партийную организацию как активную политическую силу в Крыму", - отмечает депутат в апелляции, которую он во вторник направил в Киев.

Президиум центрального комитета Компартии 16 декабря исключил ГРАЧА из партии и из фракции КПУ и распутил крымский реском. Такие решения стали реакцией на внеочередной пленум рескома, избравший 14 декабря главой комитета партии в Крыму ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии".

ГРАЧ руководил рескомом с осени 1993 года.