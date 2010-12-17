Премьер Крыма попал в двадцатку самых влиятельных украинцев

Журнал "Фокус" составил рейтинг 200 самых влиятельных украинцев. В нем - семь представителей Крыма: Василий Джарты, Эмирали Аблаев, Мустафа Джемилев, Владимир Константинов, Леонид Грач, Рефат Чубаров и Анатолий Гриценко.

Руководитель крымского правительства Джарты занял 18-ю строчку (+99 позиций за год).

"После президентских выборов Василий Джарты получил высшую административную должность в Крыму и почти неограниченные полномочия в регионе. Жёсткий руководитель навёл порядок в рядах регионалов полуострова и начал активно готовиться к местным выборам. Проведены они были очень эффективно. Крымские источники "Фокуса" рассказывают, что демонстрация мощи партии власти вызвала даже обратный эффект - в традиционно лояльном Крыму многие начали относиться к Партии регионов с опаской. Но эта тучка не омрачила радость победы: ходят слухи, что Джарты может пойти на повышение в Киев", - пишет издание.

Муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев - 102-ой (-8 строчек за год), председатель крымскотатарского меджлиса Мустафа Джемилев на 108 месте (-47), спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов - 111 (new), депутат Верховной рады Украины Леонид Грач - 120 (+2), президент всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров - 131 (-50), экс-председатель крымского парламента Анатолий Гриценко - 195-й в рейтинге (-92).

Это первый рейтинг влиятельных украинцев после начала новой политической эпохи в жизни страны. "Президентские, а затем и местные выборы, на которых Партия регионов победила в 22 областях Украины, полностью изменили расстановку сил в списке. Как и следовало ожидать, большинство участников рейтинга, а особенно его первая десятка, так или иначе связаны с правящей политической силой", - пишет "Фокус".

В отличие от прошлогоднего рейтинга, в котором тогдашний глава государства Виктор Ющенко занимал лишь третье место, Виктор Янукович благодаря отмене конституционной реформы 2004 года вернул должности президента статус самой влиятельной в Украине. Теперь президент не уступает ни оппозиционным лидерам, ни премьер-министру.

Традиционный лидер списка Юлия Тимошенко после провала на президентских выборах впервые за четыре года не вошла в первую тройку. В этом году она заняла лишь девятую строчку. "Впрочем, авторитета Леди Ю всё-таки хватило на то, чтобы стать единственным представителем оппозиционной политической силы, разбавившим первую десятку. Но её ближайшие соратники существенно сдали позиции. Например, Александр Турчинов, который ещё в 2009-м был на 14-м месте, в этом году оказался на 75-м", - отмечает "Фокус".

Сдали позиции и многие украинские олигархи. Единственный, кому удалось удержаться в первой десятке, - Ринат Ахметов.