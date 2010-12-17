Гектар земли на южном берегу требуют вернуть санаторию

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура направила в Хозяйственный суд Крыма иск об отмене решения городского совета Алупки о передаче в пользование коммерческой структуре одного гектара земли санатория «Южнобережный» в Большой Ялте, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.

Горсовет шесть лет назад решил изъять гектар санаторской земли и передать его обществу с ограниченной ответственностью в пользование на 49 лет.

«Требования прокуратуры мотивированы тем, что орган местной власти не имеет полномочий по распоряжению землями государственных учреждений», - говорится в пресс-релизе.

Расположенный в Алупке неподалеку от моря санаторий «Южнобережный» занимается лечением заболеваний верхних дыхательных путей.