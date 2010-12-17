Украина хочет на черноморском побережье терминал по приемке газа

Государственное предприятие «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по сооружению терминала по приемке природного сжиженного газа объемом 10 млрд. куб. м на черноморском побережье до 2014 года, создано в Украине, сообщила пресс-служба рабочей группы.

Согласно плану работы предприятия, до сентября 2011 года предприятие должно обеспечить разработку технико-экономического обоснования проекта, для этого в середине января будет объявлен конкурс.

«Впервые решение ключевой задачи безопасности страны - диверсификации энергоносителей подошло к практической фазе. После долгих разговоров о необходимости уменьшения зависимости от импортированного газа, который поступает только из одной страны, мы начали практическую реализацию проекта, который не просто усилит украинскую экономику, а сделает наше государство независимым, а нашу политику - проукраинской», - заявил председатель рабочей группы «Национальные проекты» Владислав КАСЬКИВ.

Руководителем ГП «Национальный проект «LNG-терминал» назначен Петр МИРОШНИКОВ.

Кабинет министров Украины 8 декабря утвердил перечень нацпроектов, среди которых проект «LNG-терминал», по словам КАСЬКИВА, является «первым по значению».