Vanco Prykerchenska считает, что Украина нанесла ей $100 миллионов ущерба

Компания Vanco Prykerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) оценивает свои убытки от одностороннего расторжения Украиной соглашения о разделе продукции (СРП) по Прикерченскому участку на шельфе Черного моря более чем в $100 миллионов, сказано в тендерной документации министерства юстиции.

«Согласно запросу об арбитраже, компания Vanco Prykerchenska Ltd. предварительно оценила свои убытки в связи с односторонним расторжением соглашения в сумму более 100 миллионов долларов», – говорится в документе.

Также отмечается, что Украину в арбитражном разбирательстве с Vanco Prykerchenska с 2008 года представляет юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (Великобритания).

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином СРП.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В Украине до настоящего времени было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.