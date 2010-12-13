Соцпартия: вожди КПУ проявили политическую близорукость

Отстранение депутата Верховной Рады Леонида ГРАЧА от руководства крымской организацией Коммунистической партии негативно отразится на рейтинге коммунистов в целом в Украине и в частности в Крыму, считает председатель контрольной комиссии рескома Социалистической партии Александр ДАНИЛЮК.

«Это большая политическая ошибка Петра СИМОНЕНКО, последствия которой КПУ ощутит в самое ближайшее время. Леонид ГРАЧ при всех своих недостатках продолжает оставаться заметной фигурой на политическом небосклоне не только Крыма, но и Украины. Расправа над ним аморальна и является проявлением политической близорукости вождей КПУ», - заявил ДАНИЛЮК, говорится в сообщении пресс-службы крымской СПУ.

По мнению социалиста, найти достойную замену ГРАЧУ в Крыму коммунистам вряд ли удастся.

«При всех разногласиях Леонида Ивановича с СПУ решение ЦК КПУ крымскими социалистами воспринимается как предательство идейно убежденного, идеологически последовательного лидера и человека. И это в преддверии судьбоносных для всех левых сил выборов в ВР Украины!», - заявил ДАНИЛЮК.

Объединенный пленум центрального комитета и контрольной комиссии Компартии 11 декабря вывел ГРАЧА из состава ЦК и освободил его от должности первого секретаря крымского рескома КПУ «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии». Нардеп пока не комментирует это решение.

На 14 декабря созван внеочередной пленум рескома КПУ для обсуждения кадровых вопросов руководства партии и принятия организационных решений.

ГРАЧ критиковал СИМОНЕНКО за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.