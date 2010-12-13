Водитель автобуса под кайфом попадался ГАИ дважды за 3 дня

Сотрудники Госавтоинспекции дважды с интервалом в два дня останавливали на ялтинской трассе в Крыму и штрафовали водителя, который управлял пассажирским автобусом в состоянии наркотического опьянения.

ГАИ будет добиваться лишения лицензии симферопольского автоперевозчика - частного предприятия «Индиго-авто-транс», которому принадлежит автобус, судьбу шофера решит суд, сообщила пресс-служба крымского управления Госавтоинспекции.

«Первый раз водитель «попался» 9 декабря. Автобус Volkswagen осуществлял нерегулярные перевозки и был полон пассажиров. Инспекторов ГАИ насторожило подозрительное поведение водителя. Медицинское освидетельствование показало в его организме наличие марихуаны», - говорится в пресс-релизе.

На водителя составили административный протокол, автобус отправили на штрафплощадку. Вместо изъятого водительского удостоверения шофер получил временный талон на право управления до вынесения судом постановления о наказании.

«Прошло 2 дня. За это время перевозчик забрал автобус со штрафплощадки, и тот же водитель на нем снова выехал на маршрут. 11 декабря инспекторы ГАИ снова останавливают автобус с людьми, и снова у водителя неадекватное поведение, и снова медосвидетельствование подтвердило подозрение - он находится под действием наркотического вещества», - сказано в сообщении.

Выяснилось, что за водителем числится 51 нарушение правил дорожного движения, из них 11 были допущены в этом году.