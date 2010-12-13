Отличный амфетамин ввозили в Крым в коробках из-под игрушек

Крымские сотрудники службы безопасности и министерства внутренних дел Украины задержали пятерых человек, которые наладили поставки в регион синтетического психотропного вещества - амфетамина, сообщила пресс-служба управления СБУ.

Наркоторговцы продумали схему продажи таким образом, чтобы избегать встреч с клиентами и непосредственной передачи денег и психотропного вещества из рук в руки.

«Расплата с заказчиками и закупка новых партий осуществлялась через систему электронных платежей, а сам наркотик поступал в Крым рейсовыми автобусами в тщательно упакованных коробках из-под игрушек или чая. Далее амфетамин «расходился» по увеселительным заведениям - дискотекам, барам, клубам, а также распространялся посредниками во время проведения молодежных фестивалей», - говорится в пресс-релизе.

Экспертиза показала, что изъятое у наркодилеров вещество является амфетамином высочайшего качества, вероятно, он синтезируется заграничными подпольными лабораториями.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах». Ее санкция - до 12 лет тюрьмы. Ведется следствие.