Крым поддерживает обязательное присвоение отельных "звезд"

Обязательное присвоение «звездности» объектам туристической инфраструктуры Украины позволит повысить конкурентоспособность рекреационной сферы крымского полуострова, считает первый заместитель председателя Совет министров Крыма Павел БУРЛАКОВ.

Совмин Крыма поддерживает законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Туризме» относительно обязательного установления категорий туробъектам, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Для Крыма этот законопроект стратегически важен. Он позволит не только повысить конкурентоспособность рекреационной сферы крымского полуострова среди регионов Причерноморья, но и поспособствует детенизации гостиничного бизнеса - выведению рынка рекреационных услуг из тени», - сказал БУРЛАКОВ.

В Крыму официально зарегистрировано 656 баз размещения. «Звездность» присвоена лишь 15 объектам, среди них: три - 4-звёздочных, одиннадцать - 3-звездочных и ни одного 5-тизвездочного отеля.

Около 70% рекреационного рынка региона находится в тени.

Категория объектов туринфраструктуры - это показатель комфортности и безопасности услуг, который дает возможность туристам получить достоверную информацию о объекте, а также сравнить соотношение «цена-качество».