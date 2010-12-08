Почтальоны хотят новый центр обработки почты в Симферополе

Крымская дирекция «Укрпочты» планирует построить новый центр обработки почтовой продукции в Симферополе, стоимость проекта оценивается в 20 млн. грн., сообщил министр транспорта и связи Крыма Николай ЧЕРЕВКОВ в среду на коллегии ведомства в Симферополе.

«Центр улучшит маршрутную сеть, усовершенствует технологию сортировки, доставки продукции», - сказал глава минтранссвязи региона.

По его словам, нынешний центр обработки почтовой продукции существует в тяжелых условиях. «К нему ни подойти, ни подъехать», - сказал ЧЕРЕВКОВ.

Сроки начала работ министр не сообщил.

Представитель крымской дирекции со своей стороны заявила, что «Укрпочта» готова выделить своему филиалу в автономии средства на строительство центра, однако предлагаемые пока местными властями участки не подходят для здания по ряду характеристик, и попросила содействия в решении земельного вопроса.