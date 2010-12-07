В Крыму новогодние елки оптом будут продавать по 28-550 гривен

Отпускная оптовая цена за сосну перед Новым годом в Крыму будет колебаться от 28 до 550 гривен, в розницу деревья можно купить, минимум, в два раза дороже, сообщила пресс-служба республиканского комитета по лесному хозяйству.

Цена на елку высотой до метра составит 28-40 гривен, от метра до двух - 38-70 гривен. Сосны высотой от двух до трех метров лесхозы будут продавать по 80-145 гривен, от трех до четырех метров - по 120-440 гривен, деревья выше 4-х метров - от 315 до 550 гривен.

«Указанные суммы - это лишь отпускные цены лесных хозяйств. Дальнейшим распространением новогодних елок занимаются частные предприниматели, самостоятельно устанавливающие цены. В итоге елки обойдутся крымчанам, как минимум, в два раза дороже», - отметил рескомлес.

В 2009 году оптовые цены на сосну в Крыму были 28-500 гривен.