Милиция нашла 18 кг конопли в домовладении в Крыму

Сотрудники милиции изъяли 18 килограммов высушенной и расфасованной в мешки конопли

из домовладения жителей города Старый Крым, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Наркотик был обнаружен в доме, где без прописки жила женщина с двумя сыновьями. Она заявила, что хранила коноплю для личного употребления. Женщина задержана. Ведется следствие.

По предварительным данным, за такую партию конопли на черном рынке можно было получить не менее 350 тысяч гривен.

Действия жительницы Старого Крыма подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного частью третей статьи «незаконное изготовление, хранение, перевозка, сбыт наркотиков…» уголовного кодекса, санкция которой - лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.