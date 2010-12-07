Лидер меджлиса заявляет об угрозе ассимиляции крымских татар

Лидер крымскотатарского межлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявляет об угрозе ассимиляции крымских татар, поскольку только один их ребенок из десяти может получать образование на родном языке.

«Сегодня лишь один из десяти детей имеет возможность получить школьное образование на родном языке. Это прямой путь к утрате идентичности и скорой ассимиляции крымскотатарского народа», - сказал ДЖЕМИЛЕВ на встрече в Канаде со спикером сената (верхняя палата парламента) Ноэлем КИНСЕЛЛОЙ, сообщила пресс-служба меджлиса.

«Напомнив, что после насильственной депортации крымских татар в 1944 году, язык коренного народа Крыма был под запретом в течение почти 50 лет, Мустафа ДЖЕМИЛЕВ обратил внимание на тот факт, что за 20 лет независимости Украины было открыто лишь 14 школ с крымскотатарским языком обучения», - говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи также была затронута тема свободы вероисповедания. По словам ДЖЕМИЛЕВА, из 630 мечетей, существовавших до прихода большевиков в Крым в 1917 году, мусульманским общинам возвращены только десятки, в полуразрушенном состоянии, а также усилиями верующих построены более 80 новых мечетей.

«Реакцией спикера сената Канады господина КИНСЕЛЛА стало заявление, что декларирование на бумаге религиозных вопросов недостаточно для претворения свобод в жизнь - для этого необходимо взвешенное, но активное участие государства», - отметила пресс-служба меджлиса.

Канадский политик подчеркнул важность целостного подхода к национальным вопросам, указав на необходимость применения международного права, а также создания механизмов по мониторингу и имплементированию норм прав человека на местах.