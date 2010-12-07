Суд постановил вернуть активы ликеро-водочному заводу в Крыму

Хозяйственный суд Крыма удовлетворил иск прокуратуры региона и постановил вернуть государству в лице Азовского ликеро-водочного завода (Джанкойский район) активы стоимостью 2,5 миллиона гривен, которые шесть лет назад незаконно были переданы коммерческой структуре, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Удовлетворен иск в интересах Верховного совета Крыма, министерства аграрной политики АРК и крымского республиканского предприятия "Азовский ликеро-водочный завод" об истребовании и возвращении государству активов завода", - говорится в пресс-релизе.

Строения, инвентарь, рабочее оборудование, использовавшиеся в производстве ликеро-водочной продукции, а также транспорт были переданы в 2004 году обществу с ограниченной ответственностью, название которого не уточняется.

"Завод находился в стадии банкротства, имел долг, в том числе перед этим ООО, было заключено мировое соглашение, и активы завода перешли структуре", - пояснил представитель прокуратуры.

Хозсуд Крыма признал мировое соглашение незаконным.