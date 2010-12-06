Поступления в свободный бюджет в Крыму подросли на четверть

Сотрудники налоговой собрали 4 млрд. 737,6 млн. грн. в сводный бюджет в Крыму в январе-ноябре 2010 года, что на 25,4%, или на 958,4 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба крымской налоговой.

В госбюджет Украины поступления за 11 месяцев составили 1 млрд. 795 млн. грн. - на 16,9% больше, чем в прошлом году, дополнительно собрано 259,7 млн. грн.

Рост, в частности, достигнут за счет увеличения поступлений по налогу на добавленную стоимость - на 192,2 млн. грн. (на 23%), налогу на прибыль - на 18,2 млн. грн. (на 4,3%), рентной плате за газовый конденсат, который добывается в Украине, - на 39,8 млн. грн. (на 75,9%).

В местные бюджеты с начала года поступило 2 млрд. 942,6 млн. грн., что на 31,1%, или на 698,7 млн. грн. больше, чем за одиннадцать месяцев 2009-го.