ЧФ надеется на масштабные учения флотов России и Украины в 2011

Командующий Черноморского флота России Владимир КОРОЛЕВ надеется, что флоты РФ и Украины в 2011 году проведут учения, которые по своим масштабам будут крупнее и разностороннее, чем проведенное в этом году совместное компьютерное командно-штабное учение «Фарватер мира».

«Я думаю, что начало взаимодействию было положено на учениях «Фарватер мира-2010», которые были проведены нашими флотами. В 2011 году нас ожидают более конструктивные моменты, которые связаны с межвидовыми группировками. Я думаю, что мы с моим уважаемым коллегой в ближайшее время еще раз обсудим то, что нам предстоит сделать», - сказал КОРОЛЕВ журналистам в Севастополе после торжественного возложения цветов к мемориалу героическим защитникам города в 1941-1942 годах в честь дня Вооруженных сил Украины.

Он считает, что это будет «достойное учение».