Моряки Украины и России возложили цветы к вечному огню в Севастополе

Военные моряки Украины и России, представители власти и общественности возложили венки и цветы к вечному огню у мемориала героическим защитникам города в 1941-1942 годах в понедельник в Севастополя по случаю дня Вооруженных сил Украины.

Возложение завершилось исполнением украинского гимна и торжественным прохождением роты почетного караула и военного духового оркестра Военно-морских сил Украины.

В торжественных мероприятиях приняли участие командующий ВМС Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ, председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ, глава горсовета Юрий ДОЙНИКОВ.

«Наш украинский флот ко дню Вооруженных сил Украины подошел в готовности, и главная оценка всех военных - это боевая готовность», - сказал САРАТОВ журналистам.