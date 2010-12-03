Украинцам советуют воздержаться от поездок в Кот-д’Ивуар

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Республику Кот-д’Ивуар, поскольку на фоне объявления результатов выборов президента в западно-африканском государстве обострилась ситуация с безопасностью, сообщила пресс-служба МИДа.

В деловой столице - городе Абиджан - произошли столкновения между сторонниками разных политических сил, есть жертвы.

2 декабря в 20.00 по местному времени были закрыты все сухопутные, воздушные и морские границы. На территории страны действует комендантский час.

Украинцев, которые находятся в Кот-д’Ивуаре, просят сообщить о своем местонахождении в почетное консульство Украины в Абиджане или посольство в Гвинейской Республике.

Государство Кот-д’Ивуаре образовалось в 1960 году, когда была провозглашена независимость от Франции. Раньше эта территория, название которой до 1986 года переводилось как Берег Слоновой Кости, была французской колонией, а позже, с октября 1946 года, имела статус заморской территории Франции.

В декабре 1999 года в Кот-д’Ивуаре произошел военный переворот, в 2000 году состоялись выборы, по итогам которых к власти пришел Лоран ГБАГБО.

28 ноября 2010 в Кот-д’Ивуаре прошел второй тур президентских выборов.