Путина и Азарова просят дать денег на охрану Черного моря и Азова

Счетные палаты Украины и Российской Федерации направили премьер-министрам обоих государств письма с рекомендацией увеличить финансирование охраны природы Черного и Азовского морей, сообщил председатель счетной палаты РФ Сергей СТЕПАШИН на брифинге в четверг.

Он также отметил, что счетные палаты рекомендуют правительствам Украины и РФ обновить межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере рыбного хозяйства, обеспечить совместный мониторинг состояния биологических ресурсов Черного и Азовского морей, создать единую систему, связанную с ловом и учетом рыбы, а также усилить совместную борьбу с коррупцией в этой сфере.

Кроме того, председатели счетных палат Украины Валентин СИМОНЕНКО и России Сергей СТЕПАШИН подписали меморандум по результатам проведения совместного параллельного аудита по использованию государственных средств и других источников финансирования, направленных на обеспечение экологической безопасности в Азовско-Черноморском рыбопромышленном бассейне.

«Цель этого аудита была многоплановой. Проверили, как выполняются международные акты, международные договоренности в этом плане, определить систему и динамику выполнения воспроизводства биоресурсов, изучить вопросы, связанные с определением необходимых сумм в бюджете», - сказал СИМОНЕНКО.

«Критическая ситуация в Азове, потому что там с 2000 года официально запрещено все, что связано с промыслом», - отметил СТЕПАШИН.

По словам СИМОНЕНКО, Украина, как и Россия, «к сожалению, не занимается производством искусственной продукции», в то же время Турция воспроизводит 14% биоресурсов, которые вылавливает (более 80% в Черном море).