Керчь и Севастополь забабахают фейерверк в честь украинской армии

18:48, 02 декабря 2010
Крым
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Войску 19 лет

Призывники Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во время церемонии принятия присяги в Севастополе. 12 декабряПраздничные фейерверки и салют двадцатью залпами пройдут в девяти украинских городах, в том числе в Керчи и Севастополе, шестого декабря по случаю девятнадцатилетия Вооруженных сил Украины, сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны.

Соответствующий приказ подписал глава Минобороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

Фейерверки начнутся в городах-героях Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также в Днепропетровске, Виннице, Житомире, Львове и Ровно в 20 часов.

Верховная Рада 6 декабря 1991 года приняла закон о Вооруженных силах страны.

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